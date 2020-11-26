Матыцин: не готов критиковать тренерский штаб сборной России по футболу

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о недавних результатах сборной России по футболу.

«Не готов критиковать тренерский штаб сборной России. За результат в командных видах спорта отвечает не только тренер, но и все члены команды, включая игроков. Надо провести детальный анализ этой ситуации, чтобы не повторять ошибки и более профессионально подходить к подготовке к ответственным матчам», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Текущая безвыигрышная серия российской команды достигла шести матчей.

Ранее Черчесов признался, что был шокирован результатом матча Лиги наций с Сербией.