СМИ: Испанские и итальянские клубы интересуются футболистом «Локомотива» Мурило

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Клубы итальянской футбольной Серии А и испанской Примеры проявляют интерес к защитнику московского «Локомотива» Мурило.
СМИ: Испанские и итальянские клубы интересуются футболистом «Локомотива» Мурило
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», если по игроку поступит предложение, «Локомотив» может серьёзно рассмотреть возможность его продажи.

Кроме того, отмечается, что железнодорожники планируют активировать продление контракта Ведрана Чорлуки на ещё один сезон, а также развивать молодых футболистов — Станислава Магкеева, Виталия Лысцова и Артура Чёрного.

Мурило выступает за «Локомотив» с 2019 года. На его счету 52 матча и один гол в составе красно-зелёных. 

Ранее Илья Геркус заявил, что у «Локомотива» лучший оборонительный футбол в России.

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