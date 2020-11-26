Геркус заявил, что у «Локомотива» лучший оборонительный футбол в России

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение об игре команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

«Многие восприняли это как иронию. Вовсе нет. Я написал это с искренним уважением. Я ошибался в своей оценке Марко Николича. Он смог вытащить две ничьи с «Атлетико», выстроив почти идеальную оборону. Тот самый автобус, или электричку, мне так больше нравится. Очень эффективно. Очень дисциплинированно. В общем, Николич смог то, что не смог Сергей Семак в игре с мёнхенгладбахской «Боруссией», не смог «Локо» предыдущей формации, а нынешний «Краснодар» с их дисциплиной может даже не пытаться. Лучший оборонительный футбол в России», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

«Локомотив» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы A. «Атлетико» с пятью очками находится на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.