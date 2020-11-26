Гилерме попал в команду недели Лиги чемпионов

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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме был включён в символическую команду недели по итогам матчей четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Гилерме попал в команду недели Лиги чемпионов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Помимо Гилерме, в символическую сборную вошли защитники Сержиньо Дест («Барселона»), Оскар Вендт и Нико Эльведи (мёнхенгладбахская «Боруссия»), Зайду Сануси («Порту») и Робин Госенс («Аталанта»), полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Ларс Штиндль (мёнхенгладбахская «Боруссия») и Кингсли Коман («Бавария»), а также нападающие Чиро Иммобиле («Лацио») и Мартин Брейтуэйт («Барселона»).

Ранее Гилерме рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Атлетико».

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