Гилерме попал в команду недели Лиги чемпионов

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме был включён в символическую команду недели по итогам матчей четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Помимо Гилерме, в символическую сборную вошли защитники Сержиньо Дест («Барселона»), Оскар Вендт и Нико Эльведи (мёнхенгладбахская «Боруссия»), Зайду Сануси («Порту») и Робин Госенс («Аталанта»), полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Ларс Штиндль (мёнхенгладбахская «Боруссия») и Кингсли Коман («Бавария»), а также нападающие Чиро Иммобиле («Лацио») и Мартин Брейтуэйт («Барселона»).

Ранее Гилерме рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Атлетико».