Гилерме рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Атлетико»

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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал ничейный исход матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
Гилерме рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Атлетико»
  • РИА Новости

«Результат хороший, особенно в Мадриде. Мы снова играли с «Атлетико» и знали, насколько сложно против них в гостях. Мы не показали идеальной игры. Чуть-чуть не хватило спокойствия и уверенности, когда владели мячом. «Атлетико» постоянно прессинговал, но давал играть. В обороне мы действовали почти идеально», — приводит слова Гилерме пресс-служба клуба.

Он также прокомментировал тот факт, что сумел отыграть на ноль в матче с мадридской командой.

«В Лиге чемпионов против «Атлетико» вратарь должен быть готов. Это топ-клуб Европы. В каждом матче с такими командами много работы. Хорошо, что выручил и помог команде набрать очки. Пора сделать хорошую Лигу чемпионов. Мы здесь третий год подряд, имеем достаточно опыта, чтобы играть против таких команд. Через неделю важная игра с «Зальцбургом». Будет решаться вопрос о нашем месте в Европе. Почему бы не помечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов? Нужно бороться и быть уверенными в себе», — добавил голкипер.

«Локомотив» набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы A. «Атлетико» с 5 очками находится на второй строчке.

Ранее Илья Геркус заявил, что у «Локомотива» лучший оборонительный футбол в России.

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