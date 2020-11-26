Жулин о возрастном цензе: странно, что разговор идёт только о женском одиночном катании

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, высказал мнение о предложении Норвежской ассоциации фигурного катания поднять до 17 лет минимальный возраст для выступлений во взрослых соревнованиях в женском одиночном катании.

«Это искусственная история. Странно, что разговор идёт только о женском одиночном катании, а не о парном катании, танцах, всё выглядит однобоко. Однозначно это будет направлено против развития фигурного катания. Наблюдая за девушками, которые прыгают в этом возрасте тройные прыжки, и видя, что 15—16-летние делают четверные, понимаешь, что это искусственное, притянутое за уши решение», — приводит слова Жулина ТАСС.

Он отметил, что если бы те же норвежские или американские фигуристки могли исполнять четверные прыжки, то такой вопрос не поднимался бы.

«Всё, что сейчас лучшее, есть в России, и все увидели, что у них шансов нет никаких, поэтому начали что-то придумывать. У великолепных норвежцев есть прекрасные астматические препараты, с помощью которых они выигрывают Олимпиады и чемпионаты мира в лыжных гонках, и с этим ничего сделать не могут. Молодцы, придумывают что-то новое» — добавил специалист.

В настоящее время к взрослым соревнованиям допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.

Ранее сообщалось, что Тарасова жёстко высказалась о предложении поднять возрастной ценз в фигурном катании.