СМИ: Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) почтят память легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны на матчах 16-го тура национального первенства.

Как сообщает «РБ-Спорт», перед началом встреч на стадионах будет объявлена минута молчания.

Матчи 16-го тура РПЛ запланированы на 28—29 ноября.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Зенита» предложил вывести из обращения 10-й номер в память о Марадоне.