ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота «Зенита» в матче РПЛ с «Ахматом»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение петербургского «Зенита» с жалобой на качество работы арбитра матча 15-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота «Зенита» в матче РПЛ с «Ахматом»
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Как сообщает пресс-служба РФС, главный арбитр встречи Сергей Карасёв принял ошибочное решение, назначив пенальти в ворота «Зенита» на 53-й минуте матча.

Отмечается, что решение не назначать пенальти в ворота «Ахмата» на 74-й минуте было принято верно.

ЭСК также рассмотрела обращения тульского «Арсенала» по матчу с московским «Локомотивом», а также «Краснодара» и «Тамбова» по их очной встрече.

Решения арбитра Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота «Локомотива» на 59-й минуте и назначить пенальти в ворота «Арсенала» на 70-й минуте были приняты верно.

Судья Сергей Лапочкин ошибочно вынес предупреждение футболисту «Краснодара» Кристиану Рамиресу, но верно показал вторую жёлтую карточку Вараздату Арояну.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал ЦСКА за нарушение санитарных норм на матче РПЛ с «Динамо».

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