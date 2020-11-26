«Матч ТВ» покажет документальный фильм о Марадоне
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба канала.
Премьера данного фильма состоялась в 2019 году на Каннском кинофестивале.
Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.
С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.
Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны.