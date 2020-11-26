Сборная России по скелетону допущена до участия во втором этапе КМ

Сборная России в полном составе допущена до участия во втором этапе Кубка мира по скелетону, который пройдёт в латвийской Сигулде.

По словам старшего тренера национальной команды Дениса Алимова, которые предаёт ТАСС, все спортсмены прошли тестирование на коронавирус, по итогам которого заболевших не было выявлено.

«Завтра все выйдут на старт», — добавил специалист.

Этап Кубка мира в Сигулде пройдёт 27 ноября. В составе сборной России выступят Елена Никитина, Юлия Канакина, Алёна Фролова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Даниил Романов.

Ранее сообщалось, что сборная России по бобслею отстранена от участия в этапе КМ в Сигулде из-за коронавируса.