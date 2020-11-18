Сборная России по бобслею отстранена от участия в этапе КМ в Сигулде из-за коронавируса

Сборная России по бобслею была отстранена от участия в первом этапе Кубка мира, который пройдёт в латвийской Сигулде, из-за того, что у трёх спортсменов был выявлен коронавирус.

РИА Новости

«У троих российских бобслеистов в результате тестирования был обнаружен коронавирус. Их фамилий я не знаю. Повторное тестирование подтвердило результат первого. Есть правила IBSF (Международной федерации бобслея и скелетона) по COVID-19, и потому российскую команду отстранили от участия в этапе Кубка мира. Теперь бобслеисты, проживающие в Сигулде в одном месте, должны отсидеть здесь несколько дней на карантине», — сказал ТАСС директор трассы Дайнис Дукурс. Этап Кубка мира в Сигулде пройдёт 21—22 ноября. Ранее CAS отклонил апелляции российских бобслеистов по делу о нарушении антидопинговых правил.