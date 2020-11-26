Монсон высказался о конфликте Харитонова и Яндиева

Бывший американский боец смешанных единоборств, а ныне депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон высказал мнение о потасовке между российскими бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

«Я знаком с обоими парнями, с Харитоновым даже провёл бой. Мне нравятся оба парня, я просто думаю, что они совершили ошибку. Они должны драться в клетке, на ринге, если они хотят драться. Я думаю, что это была ошибка, теперь они оба осознали это. Надеюсь, они больше этого не сделают», — приводит слова Монсона «Советский спорт».

Он отметил, что такое поведение вредит их карьере.

«Я не знаю, почему они ссорились, но думаю, что оба получили опыт и этого не повторят. Это одна из тех вещей, в которых любой может ошибиться, и надеюсь, они извлекут урок из этого», — добавил Монсон.

Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. В результате инцидента Харитонов был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Харитонов принял извинения Яндиева.