Куликов: «Локомотив» ехал на матч с «Атлетико» за победой

Полузащитник московского «Локомтива» Дмитрий Куликов прокомментировал ничью с мадридским «Атлетико» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Мы ехали сюда за победой, но ничья — это хороший результат, мы двигаемся дальше, есть шансы выйти из группы со второго места», — сказал Куликов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, главная задача железнодорожников заключалась в том, чтобы не допустить игрокам хозяев продвигать мяч через центр поля и делать так, чтобы «Атлетико» играл только через фланги. Он подчеркнул, что «Локомотив» разбирал соперника, его действия при стандартных положениях и это помогло предотвратить опасность у своих ворот.

«Мы старались чаще передавать мяч с фланга на фланг, иногда у нас это получалось. Они играют очень узко, мы старались так играть, но получалось не всегда. Перелёты? Не проблема, обычная жизнь футболиста. Мы восстанавливаемся и будем готовы ко всем матчам», — добавил Куликов.

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» со счётом 0:0. Подопечные Николича набрали три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы A. «Атлетико» с пятью очками находится на второй строчке.

Ранее Марко Николич оценил игру «Локомотива» в матче с «Атлетико».