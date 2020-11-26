Николич оценил игру «Локомотива» в матче с «Атлетико»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что доволен игрой своей команды в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
Николич оценил игру «Локомотива» в матче с «Атлетико»
  • Reuters

«Мы играли с «Атлетико», который три дня назад обыграл «Барселону». Это качественная команда, до этого они четыре раза обыгрывали «Локомотив». Против них играть очень трудно – там много качественных игроков, они играют дисциплинировано, так что я доволен, как справилась команда», — цитирует Николича «Чемпионат».

По его словам, ему не приходилось что-то делать, чтобы отодвинуть игру от своих ворот, а это сделали сами футболисты красно-зелёных.

«Атлетико» начал жёстко, было нелегко первые минут 15, но мы этого ждали. А потом нас стало легче, команда стала двигаться, обрела уверенность», — добавил Николич.

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» со счётом 0:0. Подопечные Николича набрали три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы A. «Атлетико» с пятью очками находится на второй строчке.

Ранее Николич рассказал о разговоре с Маринато Гилерме перед матчем с «Атлетико».

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