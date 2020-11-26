Николич рассказал о разговоре с Гилерме перед матчем с «Атлетико»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о разговоре с голкипером команды Маринато Гилерме перед матчем четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

«После неудачной игры Гилерме за сборную России я поговорил с ним и сказал, что уверен в нём. Маринато провёл в клубе много лет. Он — наш первый номер», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» со счётом 0:0. Подопечные Николича набрали три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы A. «Атлетико» с пятью очками находится на второй строчке.

Ранее Николич заявил, что «Локомотив» может быть доволен ничьей с «Атлетико».