Николич: «Локомотив» может быть доволен ничьей с «Атлетико»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с мадридским «Атлетико» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Николич: «Локомотив» может быть доволен ничьей с «Атлетико»
  • Reuters

«Хотели попробовать выиграть вне зависимости от соперника. Но можем быть довольными ничьей в связи с тем, как складывалась игра. Чувства смешанные. Я не счастлив, но и не зол. Нормально. Взяли очко, двигаемся дальше», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Он также не согласен с тем, что железнодорожники играли в одного нападающего, отметив, что Антон Миранчук действовал как второй форвард. Кроме того, по его мнению, говорить о смене тактики можно будет только после зимних сборов. 

«Интересно, что сегодняшний матч Лиги чемпионов с участием таких команд прошёл без жёлтых карточек. Такое бывает один раз на 100 матчей», — добавил Николич.

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» со счётом 0:0. Подопечные Николича набрали три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы A. «Атлетико» с пятью очками находится на второй строчке.

Ранее Илья Геркус отреагировал на результат матча между «Локомотивом» и «Атлетико».

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