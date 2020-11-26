Тренер «Локомотива» отказался комментировать слова Черчесова о Миранчуках

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич отказался комментировать критику главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес выступающего за команду Антона Миранчука и перешедшего в итальянскую «Аталанту» Алексея Миранчука.

«У меня нет времени, чтобы думать об этом. Критика — нормальное явление в футболе. Черчесов — заслуженный в России тренер. Его нужно уважать. Я его уважаю как коллегу и поэтому не буду комментировать его высказывание», — цитирует Николича Sport24.

Черчесов в недавнем интервью раскритиковал нескольких игроков сборной России, что вызвало неоднозначную реакцию в прессе.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что Черчесов имеет право высказывать своё мнение.