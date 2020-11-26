Тренер «Локомотива» отказался комментировать слова Черчесова о Миранчуках
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«У меня нет времени, чтобы думать об этом. Критика — нормальное явление в футболе. Черчесов — заслуженный в России тренер. Его нужно уважать. Я его уважаю как коллегу и поэтому не буду комментировать его высказывание», — цитирует Николича Sport24.
Черчесов в недавнем интервью раскритиковал нескольких игроков сборной России, что вызвало неоднозначную реакцию в прессе.
Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что Черчесов имеет право высказывать своё мнение.