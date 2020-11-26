СМИ: Сын Марадоны узнал о смерти отца от журналистов, находясь в реанимации
- globallookpress.com
Об написал журналист Танкреди Палмери в своём Twitter.
«К сожалению, один из представителей жёлтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца», — написал Палмери.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.
Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.
С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.
Ранее «Барселона» отреагировала на смерть Марадоны.