СМИ: Сын Марадоны узнал о смерти отца от журналистов, находясь в реанимации

Диего Марадона — младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, узнал о смерти отца, находясь в реанимации в связи с осложнениями из-за коронавируса.

Об написал журналист Танкреди Палмери в своём Twitter.

«К сожалению, один из представителей жёлтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца», — написал Палмери.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее «Барселона» отреагировала на смерть Марадоны.