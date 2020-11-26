«Барселона» отреагировала на смерть Марадоны

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Испанский футбольный клуб «Барселона» выразил соболезнования в связи со смертью легендарного игрока Диего Марадоны.
«Барселона» отреагировала на смерть Марадоны
  • Reuters

«Спасибо за всё, Диего! «Барселона» выражает свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны, игрока нашего клуба и иконы мирового футбола. Покойся с миром, Диего», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 год. За это время он выиграл вместе с командой Кубок Испании, Кубок испанской лиги, а также Суперкубок страны.

Ранее координатор сборных Аргентины рассказал, как в стране отреагировали на смерть Марадоны.

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