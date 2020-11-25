Координатор сборных Аргентины о смерти Марадоны: люди на улице рыдают

Координатор сборных Аргентины по футболу Лучиано Накис прокомментировал новость о смерти легендарного игрока Диего Марадоны.

«От этой новости у меня остановилось сердце. К большому сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь. Сейчас Аргентина пребывает в небывалом трауре, он объявлен на три дня. Он был самым значимым и самым великим футболистом. Будут отменены увеселительные мероприятия, а также закрыты торгово-развлекательные комплексы. Люди на улицах рыдают», — цитирует Накиса «Чемпионат».

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее глава ФИФА заявил, что Марадона заслуживает вечной благодарности.