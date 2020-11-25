Роналду о Марадоне: волшебник, которому не было равных
- Reuters
«Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир — с гением. Один из лучших в истории. Волшебник, которому не было равных. Он уходит слишком рано, но оставляет после себя безграничное наследие и пробел, который никогда не будет заполнен. Покойся с миром, тебя никогда не забудут», — написал Роналду в Twitter, прикрепив совместную фотографию с Марадоной.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.
Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.
С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.
Ранее Алексей Сорокин вспомнил жёлтую бабочку Марадоны на жеребьёвке ЧМ-2018.
Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020