Роналду о Марадоне: волшебник, которому не было равных

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

«Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир — с гением. Один из лучших в истории. Волшебник, которому не было равных. Он уходит слишком рано, но оставляет после себя безграничное наследие и пробел, который никогда не будет заполнен. Покойся с миром, тебя никогда не забудут», — написал Роналду в Twitter, прикрепив совместную фотографию с Марадоной.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее Алексей Сорокин вспомнил жёлтую бабочку Марадоны на жеребьёвке ЧМ-2018.