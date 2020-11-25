Мостовой: всегда ставил Марадону выше Пеле

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что всегда считал аргентинца Диего Марадону лучшим игроком своего поколения.

«Это просто ужас. Я всегда считал, что он лучший футболист своего поколения. Его сравнивали с Пеле всегда, но я ставил Марадону выше Пеле, ведь он играл позже. А сейчас ставлю Месси выше Марадоны. Это просто кошмар, огромная потеря для спорта. Не представляю, что творится в Аргентине», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.