В сборной России по футболу отреагировали на смерть Марадоны

В сборной России по футболу отреагировали на новость о смерти бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.

«В возрасте 60 лет умер Диего Армандо Марадона. Вечная память», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

Он также с 2008 по 2010 год возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что «Зенит» по-испански попрощался с Марадоной.