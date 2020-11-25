Карпин назвал Марадону лучшим футболистом из тех, которых он когда-либо видел

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на смерть бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны в возрасте 60 лет.

«Слова тут излишни. Это лучший игрок мира до сих пор из всех, кого я видел. Как играл Пеле, я, к сожалению, не видел. Потеря Марадоны — это трагедия не только футбола, но и всего спорта», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

Он также с 2008 по 2010 год возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что умер Диего Марадона.