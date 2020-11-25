В «Спартаке» рассказали о возвращении Попова на пост спортивного директора

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что Дмитрий Попов возвращается на пост спортивного директора футбольного клуба.
В «Спартаке» рассказали о возвращении Попова на пост спортивного директора
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«С завтрашнего дня Дмитрий Попов приступает к работе спортивным директором «Спартака», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Попов выступал за «Спартак» в качестве игрока с 1989 по 1993 год. С 2006 года он входил в селекционный отдел клуба, а с сентября 2008-го по август 2016-го занимал должность спортивного директора.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун выразил недовольство травмой форварда Александра Соболева, с которой тот вернулся из расположения сборной России.

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