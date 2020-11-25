Федун: врачи сборной России повели себя непрофессионально в ситуации с Соболевым

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выразил недовольство травмой форварда Александра Соболева, с которой тот вернулся из расположения сборной России.

«Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться. Но мы видим, что в результате Соболев прооперирован. Ну что тут поделаешь. Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально. Я Черчесова просил, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Но сам Соболев рвался в сборную, а врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение», — цитирует Федуна «РБК-Спорт»

24 ноября Соболев перенёс операцию на колене в Риме. Предполагается, что он вернётся на поле уже в 2021 году.

Ранее Черчесов заявил, что обсуждал вызов Соболева в сборную России с владельцем «Спартака».