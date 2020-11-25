Федун: врачи сборной России повели себя непрофессионально в ситуации с Соболевым

Короткая ссылка
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выразил недовольство травмой форварда Александра Соболева, с которой тот вернулся из расположения сборной России.
Федун: врачи сборной России повели себя непрофессионально в ситуации с Соболевым
  • РИА Новости

«Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться. Но мы видим, что в результате Соболев прооперирован. Ну что тут поделаешь. Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально. Я Черчесова просил, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Но сам Соболев рвался в сборную, а врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение», — цитирует Федуна «РБК-Спорт»

24 ноября Соболев перенёс операцию на колене в Риме. Предполагается, что он вернётся на поле уже в 2021 году.

Ранее Черчесов заявил, что обсуждал вызов Соболева в сборную России с владельцем «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить