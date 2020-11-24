Черчесов заявил, что обсуждал вызов Соболева в сборную России с владельцем «Спартака»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с вызовом в национальную команду форварда московского «Спартака» Александра Соболева на ноябрьский сбор.

«Для меня слова гендиректора «Спартака» — это такое же удивление, как и для вас. С Федуном я был в переписке, он всё знал. Меня удивляет, что футболист молчит. Он был на сборе, все тренировки провёл, никаких проблем не было. Если человек говорит, что с ним всё нормально, что я должен делать?» — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Соболев провёл ноябрьский сбор в расположении национальной команды и принял участие в одном матче — контрольной игре с Молдавией, в которой он пробыл на поле 26 минут.

После возвращения в расположение клуба он прошёл углублённое обследование и перенёс операцию на колене.

Ранее Шамиль Газизов высказал мнение, что тренерский штаб сборной России подверг здоровье Соболева опасности.