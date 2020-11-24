Черчесов заявил, что обсуждал вызов Соболева в сборную России с владельцем «Спартака»

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с вызовом в национальную команду форварда московского «Спартака» Александра Соболева на ноябрьский сбор.
Черчесов заявил, что обсуждал вызов Соболева в сборную России с владельцем «Спартака»
  • РИА Новости

«Для меня слова гендиректора «Спартака» — это такое же удивление, как и для вас. С Федуном я был в переписке, он всё знал. Меня удивляет, что футболист молчит. Он был на сборе, все тренировки провёл, никаких проблем не было. Если человек говорит, что с ним всё нормально, что я должен делать?» — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Соболев провёл ноябрьский сбор в расположении национальной команды и принял участие в одном матче — контрольной игре с Молдавией, в которой он пробыл на поле 26 минут.

После возвращения в расположение клуба он прошёл углублённое обследование и перенёс операцию на колене.

Ранее Шамиль Газизов высказал мнение, что тренерский штаб сборной России подверг здоровье Соболева опасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить