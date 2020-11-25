В «Сочи» заявили, что Черчесова устраивает игра Заболотного за сборную России

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывание наставника сборной России Станислава Черчесова о форварде клуба Антоне Заболотном.
В «Сочи» заявили, что Черчесова устраивает игра Заболотного за сборную России
  • РИА Новости

В частности, специалист употребил слово «бездарный».

По словам Рубашко, нападающему не везёт, но он создаёт много моментов.

«Черчесов же сказал, что это не он так называет, а что его так начинают поливать грязью после незабитых мячей. Это же не главный тренер делает. Черчесов говорит о том, что об этом пишут именно в прессе и обычные любители футбола. Под таким давлением любому футболисту тяжело раскрываться, не только Антону. Станислава Саламовича устраивает, что Заболотный создаёт моменты, но хромает реализация, и это не значит, как многие упоминают, что он бездарный», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин критически оценил работу ведущих во время интервью Черчесова.

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