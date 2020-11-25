Москвина ответила, кого ей интереснее учить — фигуристов или тренеров

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о различиях в подготовке спортсменов и тренеров.
Москвина ответила, кого ей интереснее учить — фигуристов или тренеров
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Разница, конечно, есть: тренера учишь профессии на всю его последующую жизнь. При этом каждый новый специалист приходит с каким-то уже наработанным багажом. Всё, что ему предлагаешь, он в большей степени пропускает через себя, сравнивает с тем, что уже умеет. Работа с фигуристами всегда имеет гораздо более короткий временной период: твоя задача — довести людей до пьедестала больших соревнований. Соответственно от спортсменов в первую очередь требуется полное доверие тренеру», — заявила Москвина в интервью RT.

Она также рассказала, сложно ли настраивать фигуристов на работу в период пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить