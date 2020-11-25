Москвина ответила, кого ей интереснее учить — фигуристов или тренеров

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о различиях в подготовке спортсменов и тренеров.

«Разница, конечно, есть: тренера учишь профессии на всю его последующую жизнь. При этом каждый новый специалист приходит с каким-то уже наработанным багажом. Всё, что ему предлагаешь, он в большей степени пропускает через себя, сравнивает с тем, что уже умеет. Работа с фигуристами всегда имеет гораздо более короткий временной период: твоя задача — довести людей до пьедестала больших соревнований. Соответственно от спортсменов в первую очередь требуется полное доверие тренеру», — заявила Москвина в интервью RT.

Она также рассказала, сложно ли настраивать фигуристов на работу в период пандемии.