Москвина рассказала, сложно ли настраивать фигуристов на работу в период пандемии

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о том, как настраивает своих спортсменов на работу, когда нет никакой ясности по поводу дальнейшей части сезона.
Москвина рассказала, сложно ли настраивать фигуристов на работу в период пандемии
  • РИА Новости

«В связи с тем, что никакой официальной информации на этот счёт у меня действительно нет, я вообще не могу настраивать спортсменов на какую-то конкретную ситуацию. Это значило бы вводить их в заблуждение, а тренер не должен так поступать, сколько бы лет ни было его подопечным. Поэтому я честно им говорю: никакой информацией в отношении соревнований мы не располагаем», — сказала Москвина в интервью RT.

Она отметила, что на фоне известий об отмене соревнований её подопечные продолжают спокойно тренироваться.

«Если чемпионат Европы состоится, мы будем готовы к этому. Если его отменят, продолжим работать по существующим на этот случай планам. Никто не волнуется», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев объявил об отмене юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в 2021 году.

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