Москвина: Мишина и Галлямов сами жаждали конкуренции с Бойковой и Козловским

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о работе с парой Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Москвина: Мишина и Галлямов сами жаждали конкуренции с Бойковой и Козловским
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«С этими спортсменами работает эксклюзивно весь наш тренерский коллектив. Что касается Мишиной и Галлямова, давайте будем более точны в формулировках: не я взяла, а спортсмены пришли в наш клуб и попросились ко мне в группу. В том числе для того, чтобы иметь возможность кататься на одном льду с лучшей на текущий момент парой Европы», — сказала Москвина в интервью RT.

По её словам, спортсмены жаждали конкуренции с ведущей парой Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Москвина также рассказала, сложно ли настраивать фигуристов на работу в период пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить