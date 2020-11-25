Москвина: Мишина и Галлямов сами жаждали конкуренции с Бойковой и Козловским

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о работе с парой Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

«С этими спортсменами работает эксклюзивно весь наш тренерский коллектив. Что касается Мишиной и Галлямова, давайте будем более точны в формулировках: не я взяла, а спортсмены пришли в наш клуб и попросились ко мне в группу. В том числе для того, чтобы иметь возможность кататься на одном льду с лучшей на текущий момент парой Европы», — сказала Москвина в интервью RT.

По её словам, спортсмены жаждали конкуренции с ведущей парой Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Москвина также рассказала, сложно ли настраивать фигуристов на работу в период пандемии.