Карпин жёстко ответил Басте и показал отсутствие московской прописки

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на заявления рэпера Басты (Василий Вакуленко) в свой адрес.

Музыкант в эфире программы «Инсайдеры» рассказал о конфликте с футбольным специалистом в 2018 году из-за концерта на «Ростов Арене». В частности, Карпин тогда был категорически против выступления, опасаясь, что оно нанесёт серьёзный ущерб полю. По словам Басты, он хотел сделать праздник и «среагировал на агрессию в свою сторону». Вакуленко отметил, что приезжий человек из Москвы не может ему указывать место в его родном городе, а также назвал оппонента тренером-наёмником.

Карпин опубликовал пост в Instagram, в котором выложил фото страницы в паспорте. На нём видно, что в 2020 году он был снят с регистрационного учёта в Москве. Карпин также заметил, что конфликтовал не с Бастой, а с управляющей компанией, которая якобы хотела заработать деньги в неприемлемые для «Ростова» даты.

«Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с ФК «Ростов», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба, и да — наёмник, причём с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?» — написал Карпин.

Тренер также назвал неожиданным поворотом свой снимок, доказывающий отсутствие московской прописки и наличие регистрации в Ростове-на-Дону.

«Василий, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «твоём» родном городе! Постараюсь максимально широко распространить эту информацию, особенно между наёмными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине», — добавил Карпин, подписавшись как «приезжий наёмник».

Ранее сообщалось, что Карпин назвал приемлемым результат «Ростова» по итогам первого круга РПЛ.