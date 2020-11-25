Тренер Москвина: надо мной подшучивают: «Тебе бы уже на даче цветочки выращивать, а ты здесь»

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о том, как сохраняет мотивацию в работе, несмотря на солидный возраст.

«В тренерской работе случается: закончила кататься одна пара, ты вроде бы прочитал её судьбу, перевернул страницу — и вдруг видишь двух людей, которые по всем параметрам — весо-ростовым, возрастным, эмоциональным, техническим — способны в дуэте друг с другом решать очень высокие задачи. Добиваться побед, удивлять мир, завлекать на стадионы зрителей», — сказала Москвина в интервью RT.

По её словам, именно в этом и заключается главный интерес тренерской работы.

«Подумайте сами: почему я должна отказываться от того, что мне нравится? Наш вид спорта — это ведь не только элементы и программы, но и психология, и музыка, и хореография, а это значит общение с очень интересными творческими людьми, причём не только у нас в стране. Плюс менеджмент, дипломатия. Приходится очень много думать, а значит, развивать и себя тоже, чтобы сохранить способность сделать интересный результат, когда этого вроде бы никто не ждёт. Хотя, разумеется, я слышу, как надо мной подшучивают окружающие: «Тамара, тебе бы уже успокоиться, на даче цветочки выращивать, а ты опять здесь», — резюмировала 79-летняя Москвина.

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