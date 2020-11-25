Рублёв: Медведев победил на Итоговом турнире ATP за счёт характера и трудолюбия

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу своего соотечественника Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходил в Лондоне.

«Медведев победил на турнире за счёт трудолюбия и характера. Он нереальный боец, пашет на корте. Даня искренне этого заслуживает, и он это получил. Игра, которую он провёл в Лондоне, — это что-то невероятное. Особенно матч с Джоковичем, где он просто максимально выложился. Я такого не видел. Он морально его победил. Одно дело, когда Медведев выигрывает нереально сложный матч против топовых игроков, но там была борьба. А другое дело, когда он выигрывает матч против первой ракетки мира, где у них всё было наравне. Видно, как он полностью прошёлся по нему. Это вау. Безумно рад за Даню», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Медведев стал вторым россиянином, одержавшим победу на Итоговом турнире АТР. В 2009 году на этом соревновании триумф одержал Николай Давыденко.

Ранее Рублёв рассказал, почему в детстве выбрал теннис.