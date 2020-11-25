Рублёв рассказал, почему в детстве выбрал теннис

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Российский теннисист Андрей Рублёв на пресс-конференции в Москве рассказал, как выбирал в детстве между двумя видами спорта — боксом и теннисом.
Рублёв рассказал, почему в детстве выбрал теннис
  • Reuters

«Папа хоть и боксёр, но хотел, чтобы я занимался теннисом и был скорее фанатом тенниса. Боксёрские залы в детстве мне не нравились. Там было полно мужиков, от которых пахло потом. А на теннисе было полно детей, от них пахло цветочками. Хотелось даже не играть, а просто бегать с детьми», — сказал Рублёв.

Отец Рублёва, Андрей Рублёв — старший был профессиональным боксёром, а сейчас является совладельцем международной сети ресторанов. Мама Андрея Мария Марьенко — тренер по теннису.

Ранее Рублёв назвал Медведева неудобным для себя соперником.

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