Рублёв рассказал, почему в детстве выбрал теннис
- Reuters
«Папа хоть и боксёр, но хотел, чтобы я занимался теннисом и был скорее фанатом тенниса. Боксёрские залы в детстве мне не нравились. Там было полно мужиков, от которых пахло потом. А на теннисе было полно детей, от них пахло цветочками. Хотелось даже не играть, а просто бегать с детьми», — сказал Рублёв.
Отец Рублёва, Андрей Рублёв — старший был профессиональным боксёром, а сейчас является совладельцем международной сети ресторанов. Мама Андрея Мария Марьенко — тренер по теннису.
Ранее Рублёв назвал Медведева неудобным для себя соперником.