Рублёв назвал Медведева неудобным для себя соперником

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Российский теннисист Андрей Рублёв признался, что не может найти ключи к игре своего соотечественника Даниила Медведева.
Рублёв назвал Медведева неудобным для себя соперником
  • Reuters

«На данный момент неудобного соперника нет, я ещё не так много играл в туре и сам не понимаю, кто мне неудобен, а кто комфортен. Потому на каждый матч я иду с особым настроем, задачей навязать свою игру и свой теннис. Я не думаю над тем, что покажет соперник своими условиями или что могу сделать. Плюс-минус где-то тяжелее, где-то нет ритма. Медведев? Наверное, это неудобный соперник. Пока что я ни одного сета у Медведева не выиграл», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Медведев является четвёртой ракеткой мира. Рублёв занимает восьмое место в рейтинге лучших теннисистов мира.

Ранее Сафин высказался о теннисистах Медведеве и Рублёве.

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