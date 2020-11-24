Сафин о теннисистах Медведеве и Рублёве: наших футболистов не стоит ставить рядом, они ни о чём

Победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Марат Сафин ответил, считает ли теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва лучшими российскими спортсменами 2020 года.

«Главное, не обидеть никого. Пацаны молодцы, провели очень успешный год. Таких результатов давно не было в российском теннисе. Ими можно гордиться и уважать. Наших футболистов, конечно, даже не стоит ставить рядом. Они ни о чём, даже обсуждать нечего», — цитирует Сафина «Спорт-Экспресс».

По его словам, он бы ещё отметил отечественных хоккеистов, выигравших Кубок Стэнли, а также чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Рублёв в этом сезоне выиграл пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он одержал победы в Дохе, Аделаиде, Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. Медведев же выиграл «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир ATP в Лондоне.

Ранее сообщалось, что «Бавария» изготовила для теннисиста Медведева именную футболку команды.