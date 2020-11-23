«Бавария» изготовила для теннисиста Медведева именную футболку команды
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
«Даниил Медведев, поздравляем с победой на Итоговом турнире ATP. У нас есть кое-что для тебя здесь, в Мюнхене», — говорится в сообщении.
24-летний спортсмен является болельщиком «Баварии».
Медведев в финале одержал победу над австрийцем Домиником Тимом со счётом 4:6, 7:6, 6:4 и впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. Он стал вторым россиянином после Николая Давыденко, которому покорилось это достижение.
Ранее Марат Сафин ответил на вопрос, чего не хватает Медведеву, чтобы стать первой ракеткой мира.
Congrats on your #NittoATPFinals win, @DaniilMedwed! 👏— FC Bayern München (@FCBayern) November 23, 2020
We have a little something waiting for you here in Munich! 🔴⚪ #MiaSanMia@atptourpic.twitter.com/XeELeSkjMy