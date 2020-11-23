«Бавария» изготовила для теннисиста Медведева именную футболку команды

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» изготовил для российского теннисиста Даниила Медведева футболку команды с его фамилией и первым номером на спине.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Даниил Медведев, поздравляем с победой на Итоговом турнире ATP. У нас есть кое-что для тебя здесь, в Мюнхене», — говорится в сообщении.

24-летний спортсмен является болельщиком «Баварии».

Медведев в финале одержал победу над австрийцем Домиником Тимом со счётом 4:6, 7:6, 6:4 и впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. Он стал вторым россиянином после Николая Давыденко, которому покорилось это достижение.

Ранее Марат Сафин ответил на вопрос, чего не хватает Медведеву, чтобы стать первой ракеткой мира.