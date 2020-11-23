Сафин ответил на вопрос, чего не хватает Медведеву, чтобы стать первой ракеткой мира

Победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Марат Сафин ответил на вопрос, чего не хватает россиянину Даниилу Медведеву, чтобы возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Каждый год надо что-то менять, что-то добавлять в свой игровой арсенал. Люди привыкают к твоей игре. И если ты не будешь меняться и совершенствоваться, то тогда ты не сможешь быть на высоте», — цитирует Сафина «Спорт-Экспресс».

Медведев в финале одержал победу над австрийцем Домиником Тимом со счётом 4:6, 7:6, 6:4 и впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. Он стал вторым россиянином после Николая Давыденко, которому покорилось это достижение.

Сафин отметил, что Медведев уже давно шёл к большой победе.