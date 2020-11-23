Сафин: Медведев давно шёл к большой победе

Победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Марат Сафин прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Слушайте, он давно шёл к большой победе. Вот-вот он должен был выиграть или турнир Большого шлема, или Итоговый. На US Open-2020 его остановил Тим, сейчас Даня взял реванш у австрийца. Думаю, всё закономерно. Красавец, он дорос до такого успеха», — цитирует Сафина «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Медведев очень сильно прибавил по сравнению с 2019 годом. По его мнению, если бы 24-летний спортсмен не эволюционировал, он бы не выиграл Итоговый турнир.

«В мировом туре больше нет дебилов. Все стали большими профессионалами, относятся к своей физической форме с большим трепетом. Поэтому если ты не будешь прибавлять, то довольно быстро вылетишь из топ-50, а потом и вообще пропадешь из рейтинга. Это не российский футбол, где можно держаться на плаву за счёт паспорта», — добавил Сафин.

Медведев в финале одержал победу над австрийцем Домиником Тимом со счётом 4:6, 7:6, 6:4 и впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. Он стал вторым россиянином после Николая Давыденко, которому покорилось это достижение.

Ранее Олег Матыцин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире АТР.