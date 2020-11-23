Матыцин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире АТР

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал успех Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Матыцин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире АТР
  • АГН «Москва»

«Поздравляю Даниила Медведева с выдающейся победой на Итоговом турнире ATP. Он в полной мере реализовал свой потенциал, выиграв все матчи турнира и одолев таких грандов мирового тенниса, как Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Победой в финале над Тимом Даниил поставил яркую точку в завершившемся сезоне у теннисистов. Уверен, это успешное выступление Медведева — только начало, и мы ещё не раз станем свидетелями его побед на самых важных мировых турнирах. Здорово, что в Итоговом турнире ATР участвовал ещё один россиянин — Андрей Рублёв. Сегодня в двадцатке лучших теннисистов мирового рейтинга находятся трое россиян — Медведев, Рублёв и Карен Хачанов. Это говорит о высоких позициях отечественного тенниса. Желаю всем нашим теннисистам здоровья и новых больших побед в карьере», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта России.

24-летний россиянин впервые в карьере стал победителем Итогового турнира АТР. В мировом рейтинге Медведев занимает четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Джоковича и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

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