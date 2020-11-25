Тактаров: Харитонов — это отброс и стыд

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Первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Олег Тактаров отреагировал на новость о примирении российских бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова и Адама Яндиева.
Тактаров: Харитонов — это отброс и стыд
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Я даже не хочу обсуждать имя этого гражданина, это стыд и позор. Для любого народа такой гражданин — позор. Но я не буду судить по Харитонову русский народ. Это отброс и стыд. Мне сейчас друзья его пишут, что им стыдно за него. Дальше падать просто некуда. Харитонов с нами одной нации, он десантник. Как сейчас себя десантники должны чувствовать по всей стране? Они же не такие. Я знаю десантников, которые были в афганском плену. Они умрут, но, образно говоря, не предадут знамя полка и свою честь», — сказал Тактаров во время прямой трансляции в Instagram.

13 ноября Харитонова избил бывший боец UFC Адам Яндиев. Причиной конфликта стали финансовые взаимоотношения. 24 ноября оба спортсмена объявили о своём примирении.

Ранее Тактаров высказался о драке Харитонова и Яндиева.

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