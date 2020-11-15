Тактаров высказался о драке Харитонова и Яндиева

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказал мнение о потасовке между российскими бойцами смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

«Правду мы до конца не узнаем? А что тут узнавать? Они оба дураки, причём полные. Надо наказать Яндиева за эту драку? Я думаю, что правда посередине», — приводит слова Тактарова «Спорт-Экспресс».

Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. После инцидента Харитонов был госпитализирован. О своей драке с Яндиевым также сообщил друг Харитонова — российский боец ММА Руслан Абдо.

Ранее сообщалось, что Харитонов призвал спортсменов не применять свою силу за пределами залов.