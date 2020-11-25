Спортивный директор «Тамбова» заявил, что ряд футболистов не выйдут на матч со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о финансовых проблемах команды в преддверии матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«У нас на самом деле ситуация очень тяжёлая. Непонятно, что будет. Футболистов я понимаю. Они были на встрече с губернатором, у них был диалог. Потому то, что сейчас происходит, не совсем понятно. Конечно, мы надеемся, что всё это разрулится. Ребята хотели бойкотировать матч с «Краснодаром». Что касается матча со «Спартаком», то группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, она точно не выйдет на поле. Видимо, состав будет разбавлен. Я ещё с ними не общался. Со своей стороны, буду делать всё, чтобы команда вышла. Но мне, чтобы с ними разговаривать, надо понимать, что я буду им говорить. А что я скажу, если ситуация подвешенная. Надеемся, что руководство региона всё-таки выйдет на связь и ситуация нормализуется», — цитирует Худякова Sport24.

Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится 5 декабря в Москве.

Ранее футболист «Тамбова» Килин раскритиковал руководство области за отсутствие поддержки клуба.