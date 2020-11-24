Футболист «Тамбова» Килин раскритиковал руководство области за отсутствие поддержки клуба

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Полузащитник «Тамбова» Антон Килин высказался о матче 15-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром», а также рассказал о финансовых проблемах в клубе.
Футболист «Тамбова» Килин раскритиковал руководство области за отсутствие поддержки клуба
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сейчас непростой период у нас. У всех есть семьи, дети, родные. Вопрос по финансированию и выплате зарплат — очень актуальный. Неприятно удивляет поведение руководства области и губернатора, которые, по сути, бросили команду. По крайней мере, на данный момент ситуация развивается именно так. Я был на встрече с губернатором в июле. Со стороны Александра Валерьевича Никитина были обещания и по финансированию команды, и по реконструкции стадиона. Всё говорилось нам прямым текстом. На деле же ничего нет. Думаю, футбол в Тамбовской области не нужен. Все действия руководства области, а точнее полное их отсутствие, говорят именно об этом. Хотя мы были бы рады ошибиться. Будет ли бойкот матча со «Спартаком»? До матча ещё почти две недели. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но пока мы настроены именно на это», — цитирует Килина «Чемпионат».

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Тамбов» состоится 5 декабря.

Ранее коммерческий директор «Тамбова» высказался о возможном бойкоте матча со «Спартаком».

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