Коммерческий директор «Тамбова» высказался о возможном бойкоте матча со «Спартаком»

Коммерческий директор футбольного клуба «Тамбов» Дмитрий Ананко прокомментировал возможное бойкотирование со стороны игроков команды матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» из-за долгов по зарплате.

По его словам, в клубе верят, что все дела наладятся. Он также отметил, что в такой ситуации встретиться с представителями клуба нужно главе региона, так как уже необходимо принимать какое-то решение.

«Спортдир «Тамбова» Павел Худяков говорил, что «Тамбов» может не сыграть матч РПЛ со «Спартаком»? Конечно, допустить такую ситуацию будет негоже для всей лиги. Наверное, где-то чего-то есть, излишки у каких-то клубов. Надо садиться, обсуждать, может, фонд какой-то создать. Потому что тяжело, конечно, таким регионам футбол держать. Но тогда либо не идти туда, либо продумывать всё изначально», — сказал Ананко в эфире «Матч ТВ».

Матч 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов» должен пройти 5 декабря в Москве на «Открытие Арене».

Ранее в «Тамбове» назвали ключевой момент в проигранном матче с «Краснодаром».