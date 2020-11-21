В «Тамбове» назвали ключевой момент в проигранном матче с «Краснодаром»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на поражение команды от «Краснодара» (0:1) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Минимальное поражение, но матч был хороший. Ребята бились, к ним претензий нет. Думаю, наш забитый гол, который в итоге отменили, был ключевым моментом матча. Если бы засчитали, игра могла повернуться в любую сторону, но счёт на табло — 1:0. Ребята — молодцы», — цитирует Худякова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что у него нет претензий по поводу отменённого гола.

«Тамбов» с 12 очками в активе занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что гол Реми Кабеллы помог «Краснодару» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ.