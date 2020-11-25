Тарасова сожалеет, что фигурист Коляда не перешёл к тренеру Мишину раньше

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поблагодарила наставника Алексея Мишина за работу с фигуристом Михаилом Колядой.
Тарасова сожалеет, что фигурист Коляда не перешёл к тренеру Мишину раньше
  • РИА Новости

«Я так рада за Алексея Николаевича. Все тренеры его благодарят за то, что он восстанавливает Мишу. Это ведь такая точечная работа. Перешёл бы он к нему пораньше… Но мы имеем то, что имеем», — цитирует Тарасову ТАСС.

Коляда является серебряным призёром Олимпийских игр — 2018. В нынешнем сезоне 25-летний фигурист стал победителем этапа Гран-при в Москве.

Коляда примкнул к команде Алексея Мишина перед сезоном-2020/21. До этого спортсмен с пятилетнего возраста тренировался у Валентины Чеботарёвой.

Ранее Авербух поздравил Мишина с успехами его подопечных на этапе Гран-при в Москве.

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