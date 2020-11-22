Авербух поздравил Мишина с успехами его подопечных на этапе Гран-при в Москве

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух поздравил тренера Алексея Мишина с успешными выступлениями его подопечных на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Хочу поздравить Алексея Николаевича со вчерашним триумфом. С блистательным выступлением и абсолютным чемпионством Елизаветы Туктамышевой. Поздравляю Михаила Коляду с тем, что он со своим наставником точно и уверенно двигается к своей цели, своей мечте. Миша, я рад, что та совместная работа, которую мы провели все вместе, помогает тебе в этом, а зал вновь приветствует тебя стоя!» — написал Авербух в своём Instagram.

Трое подопечных Мишина стали призёрами на этапе в Москве — Туктамышева и Коляда выиграли соревнования в женском и мужском одиночном катании, а Анастасия Гулякова заняла третье место.

Ранее сообщалось, что в академии Плющенко подвели итоги этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.