Авербух поздравил Мишина с успехами его подопечных на этапе Гран-при в Москве

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух поздравил тренера Алексея Мишина с успешными выступлениями его подопечных на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Авербух поздравил Мишина с успехами его подопечных на этапе Гран-при в Москве
  • РИА Новости

«Хочу поздравить Алексея Николаевича со вчерашним триумфом. С блистательным выступлением и абсолютным чемпионством Елизаветы Туктамышевой. Поздравляю Михаила Коляду с тем, что он со своим наставником точно и уверенно двигается к своей цели, своей мечте. Миша, я рад, что та совместная работа, которую мы провели все вместе, помогает тебе в этом, а зал вновь приветствует тебя стоя!» — написал Авербух в своём Instagram.

Трое подопечных Мишина стали призёрами на этапе в Москве — Туктамышева и Коляда выиграли соревнования в женском и мужском одиночном катании, а Анастасия Гулякова заняла третье место.

Ранее сообщалось, что в академии Плющенко подвели итоги этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.

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