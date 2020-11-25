Источник: задержанный полицией боец Абасов не признал свою вину

Российский боец смешанных единоборств Ислам Абасов, которого задержала московская полиция за дорожный инцидент, отказался признать вину.

Об этом сообщает «Комсомольская правда». По информации источника, в полицейском участке спортсмен отказался признать свою вину.

Абасов стал виновником ДТП в Москве. Пострадавший повздорил с ним и его друзьями на дороге, после чего написал заявление в полицию о нападении. Правоохранительные органы задержали бойца и могут возбудить уголовное дело. В настоящее время проводится проверка инцидента.

4 декабря Абасов должен был принять участие в турнире ONE Championship в Сингапуре, где его ожидал поединок с казахстанцем Кайратом Ахметовым.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Абасов задержан полицией в Москве.