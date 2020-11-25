Источник: задержанный полицией боец Абасов не признал свою вину

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Ислам Абасов, которого задержала московская полиция за дорожный инцидент, отказался признать вину.
Источник: задержанный полицией боец Абасов не признал свою вину
  • @islam_abasov_mma
  • Instagram

Об этом сообщает «Комсомольская правда». По информации источника, в полицейском участке спортсмен отказался признать свою вину.

Абасов стал виновником ДТП в Москве. Пострадавший повздорил с ним и его друзьями на дороге, после чего написал заявление в полицию о нападении. Правоохранительные органы задержали бойца и могут возбудить уголовное дело. В настоящее время проводится проверка инцидента.

4 декабря Абасов должен был принять участие в турнире ONE Championship в Сингапуре, где его ожидал поединок с казахстанцем Кайратом Ахметовым.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Абасов задержан полицией в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить