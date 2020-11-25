Источник: задержанный полицией боец Абасов не признал свою вину
- @islam_abasov_mma
Об этом сообщает «Комсомольская правда». По информации источника, в полицейском участке спортсмен отказался признать свою вину.
Абасов стал виновником ДТП в Москве. Пострадавший повздорил с ним и его друзьями на дороге, после чего написал заявление в полицию о нападении. Правоохранительные органы задержали бойца и могут возбудить уголовное дело. В настоящее время проводится проверка инцидента.
4 декабря Абасов должен был принять участие в турнире ONE Championship в Сингапуре, где его ожидал поединок с казахстанцем Кайратом Ахметовым.
Ранее сообщалось, что российский боец ММА Абасов задержан полицией в Москве.